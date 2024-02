PALERMO (ITALPRESS) – Dal prossimo 13 Febbraio presso l’Unità operativa di Oculistica del Policlinico “Paolo Giaccone”, sita nel presidio ospedaliero di Villa Belmonte (ex IMI) e diretta dalla Professoressa Vincenza Maria Elena Bonfiglio, entrerà in funzione il nuovo “Femtolaser” per la chirurgia della cataratta. Questo nuovo laser è stato fino ad oggi accessibile in Sicilia […]