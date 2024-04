PALERMO (ITALPRESS) – “From Bach to Jazz” è l’evento speciale che viene presentato in anteprima a Palermo nel corso della stagione 2023-2024 della Foss in scena venerdì alle 21 e sabato alle 17.30. Una nuova produzione che è stata commissionata dalla Sovraintendenza dell’Orchestra Sinfonica Siciliana.Sul palco del Politeama Garibaldi il trombettista sardo Paolo Fresu che […]