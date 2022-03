Autotrasporto, Musumeci “Da Roma attendiamo risposte concrete”

PALERMO (ITALPRESS) – “Continuiamo a condividere e sostenere le ragioni degli autotrasportatori siciliani che, più di tutti i loro colleghi del resto d’Italia, pagano un prezzo altissimo divenuto ormai insostenibile a causa dei continui rialzi del carburante”. Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. “Sebbene la Commissione di garanzia abbia rilevato ‘il mancato rispetto del termine di preavviso di 25 giornì per lo sciopero indetto a partire da lunedì prossimo – richiamando ‘l’obbligo di predeterminazione della durata dell’astensionè – non possiamo non invocare ancora una volta l’intervento del governo nazionale affinchè adotti ogni azione necessaria a risolvere una crisi che avrà degli effetti inevitabili su tutte le filiere e sulla vita dei cittadini. I siciliani pagano a caro prezzo gli effetti dell’insularità, ma i continui rincari sono più di un salasso che rischia di compromettere l’intero sistema. Servono da Roma risposte urgenti e concrete”, conclude Musumeci.

(ITALPRESS).