Apertura

Scontro tra auto e camper al bivio di Realmonte: tre feriti, uno è grave 

Un brutto incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi in prossimità del bivio per Realmonte

Pubblicato 30 secondi fa
Da Redazione

Un brutto incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi in prossimità del bivio per Realmonte. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un camper e un’Alfa Giulietta. Il bilancio è di tre feriti, uno dei quali in gravi condizioni.

L’uomo, che si trovava a bordo dell’utilitaria, è stato trasferito con un’ambulanza “Alfa3” in ospedale. Secondo prime informazioni il ferito avrebbe riportato la rottura di entrambi gli arti inferiori ma comunque non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti gli operatori del 118, i Vigili del fuoco e la polizia stradale. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.9 – Widget
Grandangolo Settimanale N. 12/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 9 - pagina 1
Pagina 1 di 21
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime notizie

Apertura

Scontro tra auto e camper al bivio di Realmonte: tre feriti, uno è grave 
Ultime Notizie

Scuola, in Sicilia attivo numero verde “800 280 000” contro bullismo
Politica

Ribera, Gaetano Calzerano nuovo Assessore della Giunta Ruvolo
Politica

Depurazione, consegnati lavori completamento della linea fognaria di Sciacca
Cultura

Al Teatranimahub di Agrigento “Danze notturne” di e con Eva Ingargiola e Francesco Cipriani
Agrigento

Lavoratori in nero e impianti di videosorveglianza abusivi: controllo e sanzioni nell’agrigentino
banner italpress istituzionale banner italpress tv