Scontro tra auto e camper al bivio di Realmonte: tre feriti, uno è grave 

Un brutto incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi in prossimità del bivio per Realmonte. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un camper e un’Alfa Giulietta. Il bilancio è di tre feriti, uno dei quali in gravi condizioni.

L’uomo, che si trovava a bordo dell’utilitaria, è stato trasferito con un’ambulanza “Alfa3” in ospedale. Secondo prime informazioni il ferito avrebbe riportato la rottura di entrambi gli arti inferiori ma comunque non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti gli operatori del 118, i Vigili del fuoco e la polizia stradale.