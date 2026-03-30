Politica

Ribera, Gaetano Calzerano nuovo Assessore della Giunta Ruvolo

Calzerano entra in Giunta a seguito della recente rimodulazione dell’esecutivo, avvenuta dopo la revoca dell’assessore Clemente e le dimissioni dell’assessore Di Caro

Pubblicato 24 minuti fa
Da Redazione

Il Sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo, ha provveduto questa mattina alla nomina di Gaetano Calzerano quale nuovo componente della compagine assessoriale. Calzerano, stimato professionista riberese operante nel settore assicurativo, entra in Giunta a seguito della recente rimodulazione dell’esecutivo, avvenuta dopo la revoca dell’assessore Clemente e le dimissioni dell’assessore Di Caro.

Al neo-assessore sono state conferite deleghe di rilievo per la gestione del territorio e il benessere della comunità: Politiche giovanili, Promozione ed educazione alla salute, Protezione Civile, Polizia Municipale, Randagismo, Servizi cimiteriali, Ville e Giardini

La scelta di Gaetano Calzerano è frutto di un rapporto di stretta fiducia personale e professionale. Sebbene il profilo del nuovo assessore emerga direttamente dalla società civile, la sua individuazione assume una chiara valenza politica in questa fase cruciale della sindacatura.

“In Calzerano ho individuato non solo un professionista serio e capace, ma una figura in grado di interpretare con pragmatismo e visione politica l’impegno che dobbiamo garantire per la conclusione del mandato elettorale. È una scelta di responsabilità verso la cittadinanza per dare continuità e solidità all’azione di governo.”

L’ingresso di Calzerano mira a garantire la guida amministrativa in settori strategici dalla sicurezza urbana ai servizi al cittadino.

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