Agrigento

Autismo, la passeggiata di sensibilizzazione alla Valle dei Templi

Una manifestazione che è occasione per rilanciare un impegno che deve durare tutto l’anno: garantire servizi adeguati, continuità assistenziale e reali opportunità di inclusione.

Pubblicato 22 minuti fa
Da Redazione

Si è svolta questa mattina la Passeggiata nella Valle dei Templi in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo. La manifestazione, che ha visto la partecipazione delle scuole, delle famiglie, e delle associazioni, è stata co-organizzata dall’ASP di Agrigento, dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito territoriale di Agrigento, dal Parco Archeologico della Valle dei Templi e dalle organizzazioni di volontariato della provincia.

L’evento punta ad accendere i riflettori non solo sull’importanza dell’inclusione, ma soprattutto sulla necessità di garantire servizi continuativi per le persone con disturbo dello spettro autistico. Negli ultimi mesi l’Asp di Agrigento ha potenziato la rete assistenziale dedicata; sono complessivamente 745 i minori seguiti, il sistema è oggi composto da strutture pubbliche e private accreditate, tra cui centri diurni e centri ABA (Applied Behavior Analysis) per terapie riabilitative e occupazionali.

 Quello di oggi rappresenta un’occasione per rilanciare un impegno che deve durare tutto l’anno: garantire servizi adeguati, continuità assistenziale e reali opportunità di inclusione.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.9 – Widget
Grandangolo Settimanale N. 12/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 9 - pagina 1
Pagina 1 di 21
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime notizie

Agrigento

Autismo, la passeggiata di sensibilizzazione alla Valle dei Templi
di Franco Castaldo

“Associazioni culturali usate come bancomat”, le accuse al deputato Pisano e agli altri indagati 
Cronaca

Arrestato 17enne per propaganda e istigazione discriminazione razziale
PRIMO PIANO

Ribera, centro scommesse abusivo: disposta chiusura attività
di Franco Castaldo

“Spese gonfiate per gli eventi ad Agrigento”, indagato il deputato Lillo Pisano (I NOMI)
Apertura

Scontro tra auto e camper al bivio di Realmonte: tre feriti, uno è grave 
banner italpress istituzionale banner italpress tv