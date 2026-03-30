Autismo, la passeggiata di sensibilizzazione alla Valle dei Templi

Si è svolta questa mattina la Passeggiata nella Valle dei Templi in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo. La manifestazione, che ha visto la partecipazione delle scuole, delle famiglie, e delle associazioni, è stata co-organizzata dall’ASP di Agrigento, dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito territoriale di Agrigento, dal Parco Archeologico della Valle dei Templi e dalle organizzazioni di volontariato della provincia.

L’evento punta ad accendere i riflettori non solo sull’importanza dell’inclusione, ma soprattutto sulla necessità di garantire servizi continuativi per le persone con disturbo dello spettro autistico. Negli ultimi mesi l’Asp di Agrigento ha potenziato la rete assistenziale dedicata; sono complessivamente 745 i minori seguiti, il sistema è oggi composto da strutture pubbliche e private accreditate, tra cui centri diurni e centri ABA (Applied Behavior Analysis) per terapie riabilitative e occupazionali.

Quello di oggi rappresenta un’occasione per rilanciare un impegno che deve durare tutto l’anno: garantire servizi adeguati, continuità assistenziale e reali opportunità di inclusione.