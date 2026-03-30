“Associazioni culturali usate come bancomat”, le accuse al deputato Pisano e agli altri indagati 

Gli avvisi di garanzia sono stati redatti il 27 marzo e notificati lo scorso 30 marzo. Un altro terremoto giudiziario, l’ennesimo, si abbatte su Agrigento. E questa volta la procura – con il procuratore capo Giovanni Di Leo ed il sostituto Elettra Consoli – accende un faro sulle “spese pazze” legate ai grandi eventi nella Città dei templi. Sei gli indagati per truffa aggravata e peculato: il deputato di Fratelli d’Italia Lillo Pisano (ex vice capo gabinetto dell’assessorato regionale al Turismo); Fabrizio La Gaipa, amministratore del “Distretto turistico Valle dei Templi”; Salvatore Prestia, direttore generale della Fondazione Teatro Pirandello; Calogero Casucci, “vicino” al deputato Pisano nonché componente di un’associazione; Antonio Migliaccio, ex autista di Pisano e legale rappresentante di un’altra associazione culturale; Laura Cozzo, moglie del direttore Prestia, legale rappresentata di una terza associazione.

Le manifestazioni finite al centro dell’inchiesta (anticipata da Agrigentooggi) della procura di Agrigento sono almeno tre e, secondo i pm, avrebbero causato un danno alla Regione di almeno 300 mila euro. Gli eventi sono legati alle iniziative del Natale 2022: “Xena Akragantos”, “Natale destinazione Agrigento” e “Destinazione Agrigento Costa del Mito”. Per questi progetti – nonostante facessero parte di un medesimo complesso di eventi – sarebbero stati chiesti finanziamenti pubblici pari a 602 mila euro triplicando così di fatto il reale importo. Il tutto attraverso rendiconti incompleti e fatture “gonfiate”, come ad esempio quella per il noleggio di 34 bagni chimici durante il concerto di fine anno di Achille Lauro. Per questo motivo a tutti gli indagati (ad esclusione della Cozzo) è contestato il reato di truffa aggravata. Il danno procuratore all Regione, scrivono i pm, ammonterebbe ad almeno 300 mila euro.

Altra accusa mossa agli indagati è quella di peculato. Per i magistrati della procura di Agrigento, infatti, i soldi pubblici dei finanziamenti della Regione o del Comune di Agrigento per gli eventi culturali sarebbero stati “gestiti” in maniera personale e privata. Il metodo utilizzato, ipotizzano i pm, sarebbe stato quello di creare associazione culturali intestate a “prestanome” – ma di fatto riconducibili al direttore generale della Fondazione Pirandello – per poi effettuare prelievi di denaro contante.

Infine al deputato Pisano, ma anche al direttore generale Prestia e alla moglie di questo’ultimo titolare di un’associazione culturale, viene contestato il reato di finanziamento illecito ai partiti. Secondo i pm, infatti, Prestia e la moglie avrebbero corrisposto a Pisano 30 mila euro usando la causale “prestito personale”. Per i magistrati, invece, quella somma proveniva dalle associazioni culturali, senza scopo di lucro, da loro gestite che a loro volta le ricevevano dalla Regione Siciliana, dalla Fondazione Teatro Pirandello e dalle altre associazioni per le elezioni politiche del settembre 2022. In quell’occasione Pisano venne eletto deputato ma non dichiarò mai questi importi alla Camera dei deputati.