Al Teatranimahub di Agrigento “Danze notturne” di e con Eva Ingargiola e Francesco Cipriani

Nuovo appuntamento con la rassegna teatrale e musicale Mariuccia Linder 2025/2026, ideata dalla Associazione Culturale no profit TeatrAnima di Agrigento, con l’intento di continuare a tenere vivo il ricordo umano ed artistico di Mariuccia Linder, insegnante di Educazione artistica e di Storia dell’Arte ad Agrigento, nonché pittrice, poetessa, costumista, scenografa, scrittrice per il teatro e soprattutto attrice.

Sabato 11 aprile, alle ore 18:00, nella sala del Teatranimahub, il nuovo centro culturale realizzato dalla Associazione Culturale TeatrAnima all’interno dell’ex Istituto Gioeni/Salesiani di Via Oblati 96, avrà luogo DANZE NOTTURNE, performance interattiva tra poesia, musica, movimento e colori di e con Eva Ingargiola e Francesco Cipriani. Brani musicali inediti di Francesco Cipriani. La performance, vedrà la partecipazione straordinaria di Salvo Preti.

L’ingresso riservato ai tesserati è di € 8,00 (contributo associativo – campagna abbonamenti 2026) – Info 3270044269 – 3291148371 – teatranima@libero.it

NOTE SULL’ARTISTA

Eva Ingargiola è un’artista siciliana dalla formazione in moda e costume, danza movimento terapeuta, performer, pittrice e poetessa. La sua ricerca nasce da un bisogno profondo: attraversare la bellezza, anche quando si nasconde nelle pieghe più difficili dell’esistenza.Cresciuta in Sicilia, porta nella sua poetica i colori, i profumi e i contrasti della sua terra: i canti che risuonano nei quartieri popolari, il respiro del vento, i gesti antichi dei pescatori, la forza di una natura viva e contraddittoria. È da questo paesaggio interiore che prendono forma le sue opere. Nel suo lavoro, corpo, parola e immagine si intrecciano in un dialogo continuo tra arte, natura e umano. La scena diventa uno spazio sensibile in cui il movimento si fa racconto e la poesia si fa presenza. “Danze notturne” nasce da questa visione: uno spettacolo poetico che attraversa la notte come luogo di trasformazione, intimità e ascolto. Le emozioni emergono come tracce luminose, parlando d’amore, di vita e di autenticità, in un linguaggio essenziale e profondamente umano.