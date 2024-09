CATANIA (ITALPRESS) – Avevano preso di mira tre diversi condomini per rubare, quasi in simultanea, all’interno dei garage, ma l’immediato intervento degli agenti della Polizia di Stato ha mandato in fumo il piano criminale di tre pregiudicati. I poliziotti avevano raccolto una segnalazione giunta alla Sala operativa della Questura relativa ad un furto in corso […]