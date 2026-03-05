Messina

Cadavere in decomposizione scoperto in un appartamento, indaga la Polizia

A far scattare l’allarme sono stati gli operai dell’impresa impegnata nei lavori di ristrutturazione dello stabile

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

MESSINA (ITALPRESS) – Il corpo senza vita di un uomo, nato nel 1968, è stato rinvenuto all’interno di un appartamento all’ultimo piano di uno stabile in ristrutturazione in via 24 Maggio 107, a Messina. A far scattare l’allarme sono stati gli operai dell’impresa impegnata nei lavori di ristrutturazione dello stabile, insospettiti dal forte odore proveniente dall’abitazione. Una volta effettuato il controllo, è stato scoperto il cadavere, in avanzato stato di decomposizione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia e i Vigili del Fuoco.

– Foto xr6/Italpress –

(ITALPRESS).

0 commenti
Grandangolo Settimanale N. 8/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Trasparenza su bollette Aica, a Grotte nasce il comitato cittadino “Cara_Acqua”
Messina

Cadavere in decomposizione scoperto in un appartamento, indaga la Polizia
di Irene Milisenda

San Leone abbandonata dopo il ciclone Harry, Firetto: “La normalità promessa è rimasta un auspicio”
Agrigento

Maltempo, allerta gialla domani in Sicilia
Agrigento

“Radici Memoria e Futuro”: quarto step del progetto Inner Wheel all’Archivio di Stato
Apertura

I clan di Villaseta e Porto Empedocle, Vasile in aula: “Non sono un santo ma neanche un mafioso”
banner italpress istituzionale banner italpress tv