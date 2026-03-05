Ultime Notizie

Trasparenza su bollette Aica, a Grotte nasce il comitato cittadino “Cara_Acqua”

Un gruppo di cittadini si è unito per chiedere chiarezza sulle bollette dell’acqua e sulla gestione del servizio idrico.

A Grotte è stato costituito il Comitato Cittadino “Cara_Acqua”, un’associazione su base volontaria e apartitica composta da singoli cittadini, con l’obiettivo principale di accertare la validità e la legittimità delle somme di pagamento richieste per i consumi idrici esposti nelle bollette distribuite in queste ultime settimane da AICA e sulla base delle tariffe di recente rimodulate dall’Azienda.
“Abbiamo deciso di unire le nostre forze, perché crediamo fermamente che nei rapporti – amministrativi e commerciali – tra AICA e utenza cittadinanza non vi sia né trasparenza né legittimità – dichiara il dott. Armando Caltagirone, portavoce e rappresentante del neonato Comitato. Le richieste di AICA agli utenti sono sproporzionatamente esose e non trovano né valido né solido fondamento né nella qualità e neppure negli standard prestazionali del servizio idrico domestico. II nostro primo obiettivo è stato di chiedere al Sindaco con un formale messaggio PEC un confronto per sollecitare il sostegno dell’amministrazione comunale alla tutela degli interessi dei propri concittadini, così spudoratamente violati da seri sospetti che prima facie rasentano una diffusa illegalità”, conclude Caltagirone. Nel direttivo fanno parte anche Paolo Licata e Michelangelo Farruggia.

