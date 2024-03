PALERMO (ITALPRESS) – Non solo Milano e Roma, ma dal 15 marzo e fino al 31 dicembre tutti i residenti siciliani che viaggeranno verso qualunque aeroporto d’Italia avranno uno sconto sulle tariffe aeree del 25 per cento, fino ad arrivare – alcune categorie – ad un massimo del 50 per cento, attraverso la piattaforma ad […]