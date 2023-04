Confcommercio Palermo, Silvano Barraja confermato presidente Associazione Orafi

PALERMO (ITALPRESS) – Silvano Barraja è stato riconfermato alla presidenza dell’Associazione Orafi Gioiellieri Argentieri Orologiai di Palermo e provincia aderente a Confcommercio Palermo. Confermati anche i vicepresidenti Giuseppe Speciale e Salvatore Ciulla. Fanno parte del direttivo Domenico Bottiglieri, Fabrizio Fecarotta, Francesco Geraci e Giuseppe Giglio.

A loro gli auguri di buon lavoro della presidente di Confcommercio Patrizia Di Dio che ha anche sottolineato le storiche origini dell’Associazione che risalgono al 1450.

“Un gruppo di lavoro compatto che ha davanti a sè alcuni obiettivi importanti – dice il presidente Barraja – a cominciare da una forte sensibilizzazione presso Regione e Comune per la tutela delle botteghe, in particolare quelle storiche, per avviare operazioni di marketing territoriale con misure di sostegno per innovazioni, vendita on line, misure di prevenzione e sicurezza. Sarà definito a breve il protocollo di sicurezza con il Ministero che prevede tra l’altro un sistema di allarme ancora più efficace che permetterà ai singoli esercenti un costante contatto con le centrali operative di Polizia e Carabinieri. Tra gli obiettivi della categoria anche quello di intensificare le collaborazioni con artigiani e scuole orafe e la creazione di un distretto commerciale presso la Regione siciliana”.

foto ufficio stampa Confcommercio Palermo, da sinistra Giuseppe Speciale, Silvano Barraja, Salvatore Ciulla

