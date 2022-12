Galvagno “Priorità per il 2023 dare soluzioni concrete ai siciliani”

PALERMO (ITALPRESS) – “Le priorità del 2023 saranno quelle di riuscire a trovare le soluzioni nel minor tempo possibile per venire incontro ai tantissimi e grAvosi problemi dei siciliani, uno su tutti il caro bollette. Non cerchiamo più i pannicelli caldi ma quelle che posso essere delle soluzioni reali, concrete e sostenibili”. Così il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, nel corso dei tradizionali auguri di fine anno con i giornalisti parlamentari a Palazzo dei Normanni. “Credo ci siano anche tutte le carte in regola per potere essere vicini alle esigenze del territorio – ha aggiunto -. Abbiamo un’opportunità unica che è quella di avere un governo regionale e nazionale dello stesso colore. Ci auguriamo – ha concluso – che sia una voce unanime che possa portare risposte fattive”.

“Ci sarà un invito da parte dei capigruppo nel voler fare un esercizio provvisorio di massimo uno-due mesi e allo stesso tempo lavorare sia con le commissioni di merito, con la commissione Bilancio e poi con l’Aula” continua Galvagno. “C’è un’intesa a non voler fare un esercizio provvisorio al 30 aprile che metterebbe in ginocchio le imprese e i siciliani ma dobbiamo fare le cose con i giusti tempi per analizzare il testo e poterlo migliorare”. “Vi ricordo che le ultime commissioni si sono insediate il 26 novembre e abbiamo fatto le variazioni di bilancio con una procedura di urgenza, riuscendo ad approvarle il 7 dicembre”, ha sottolineato Galvagno.

