PALERMO (ITALPRESS) – Omicidio nella notte a Palermo. Un giovane di 22 anni è stato ucciso, raggiunto da due colpi di arma da fuoco nei pressi di una discoteca in via Pasquale Calvi, in pieno centro. La vittima è Rosolino Celesia, che è morto appena giunto in ospedale. I medici non hanno potuto far nulla. […]