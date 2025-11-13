Agrigento

Fiamme in un’abitazione, paura in via Dante: in azione i Vigili del Fuoco (VIDEO)

Momenti di panico nel primo pomeriggio per un incendio divampato all’esterno di un appartamento al primo piano di un condominio in via Dante

Pubblicato 5 ore fa
Da Gabriele Terranova e Sandro Catanese



Momenti di panico nel primo pomeriggio per un incendio divampato all’esterno di un appartamento al primo piano di un condominio in via Dante, nel centro di Agrigento. I Vigili del fuoco che sono intervenuti tempestivamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’immobile hanno accertato che il rogo non è partito dalla caldaia, ma ad andare a fuoco un porta biancheria di plastica.

I proprietari dell’abitazione non erano in casa al momento dell’incendio; Non si registrano feriti né particolari danni al palazzo. Due anziani sono stati fatti evacuare in via precauzionale. Sul luogo sono intervenuti anche i Carabinieri e i sanitari del 118.

