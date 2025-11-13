Fiamme in un’abitazione, paura in via Dante: in azione i Vigili del Fuoco (VIDEO)





Momenti di panico nel primo pomeriggio per un incendio divampato all’esterno di un appartamento al primo piano di un condominio in via Dante, nel centro di Agrigento. I Vigili del fuoco che sono intervenuti tempestivamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’immobile hanno accertato che il rogo non è partito dalla caldaia, ma ad andare a fuoco un porta biancheria di plastica.

I proprietari dell’abitazione non erano in casa al momento dell’incendio; Non si registrano feriti né particolari danni al palazzo. Due anziani sono stati fatti evacuare in via precauzionale. Sul luogo sono intervenuti anche i Carabinieri e i sanitari del 118.