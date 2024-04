PALERMO (ITALPRESS) – Eugenio Corini non è più l’allenatore del Palermo. A guidare i rosanero fino al termine della stagione sarà l’ex Bari Michele Mignani. Fatale per il tecnico bresciano, nato a Bagnolo Mella, la rocambolesca sconfitta di lunedì a Pisa per 4-3 dopo che i rosanero erano andati avanti di due reti e dopo […]