Lampedus’Amore, svelati i vincitori del Premio giornalistico “Cristiana Matano”

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Edith Meinhart (Profil)) per la stampa estera, Francesca Ghirardelli (Avvenire) per la stampa e web nazionale, Laura Bonasera (La7) per la tv nazionale e Dario Artale (ZetasLuiss.it) per la categoria Under 30: sono questi i vincitori della nona edizione del Premio giornalistico internazionale Cristiana Matano, che riceveranno il riconoscimento nella serata […]