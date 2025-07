Spacciava anche ai domiciliari:arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Licodia hanno arrestato un pregiudicato 21enne del posto perché responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio nonostante fosse già gravato dai “domiciliari” per recenti analoghi fatti.

Nel pomeriggio intorno alle 18.00, pertanto, i militari si sono recati presso la sua abitazione, nei pressi di via Udine, con l’intento di eseguire un controllo accurato che, in effetti, avrebbe ben presto fornito riscontro alle loro ipotesi investigative. In tale contesto i Carabinieri, a seguito della meticolosa ricerca svolta, hanno scovato all’interno di un cassetto della cucina la “mercanzia” in quel momento in possesso del 21enne e, cioè, 24 dosi di cocaina ed una di marijuana, tutte singolarmente confezionate per la successiva vendita al dettaglio, un bilancino di precisione e la

somma di 1357,00 euro, anch’essa sequestrata perché ritenuta provento dell’attività di spaccio.

L’arresto del 21enne è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria che, in attesa delle future determinazioni, ha disposto il suo ricollocamento ai “domiciliari”.