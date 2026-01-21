dalla Regione

Le deputate dell’Ars “Non votare la norma sulla rappresentanza di genere sarebbe un’abiura”

Ci auguriamo che nessuno ricorra domani al voto segreto su questa disposizione

Pubblicato 17 minuti fa
Da Redazione

PALERMO (ITALPRESS) – “E’ una questione di agibilità politica e, per certi versi, anche di civiltà. La norma sulla rappresentanza di genere negli enti locali siciliani, che fissa al 40 per cento la soglia minima per la presenza delle donne e viceversa, va votata a viso aperto. Che la politica abbia bisogno di più donne con impegno diretto è una necessità avvertita dagli elettori, si tratta ora di stimolare anche la partecipazione attiva delle donne con una legge che parte dai Comuni. Nel parlamento regionale siamo solo 15 su settanta parlamentari, e negli enti locali la percentuale di donne elette e nelle giunte è di appena il 12 per cento. Ci auguriamo che nessuno ricorra domani al voto segreto su questa disposizione che, tra l’altro, si adegua ad una norma già vigente a livello nazionale. Votare contro a Sala d’Ercole sarebbe un’abiura, quasi una ritrattazione davvero grave”. Lo affermano in una congiunta tutte le deputate dell’Assemblea regionale siciliana: Bernardette Grasso, Margherita La Rocca, Luisa Lantieri, Elvira Amata, Giusy Savarino, Ersilia Saverino, Valentina Chinnici, Roberta Schillaci, Lidia Adorno, Stefania Campo, Cristina Ciminnisi, Josè Marano, Nunzia Albano, Serafina Marchetta e Marianna Caronia.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

0 commenti
Grandangolo Settimanale N. 2/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Sandro Catanese

Appicca fuoco al suo appartamento, panico nel centro di Agrigento (VIDEO)
dalla Regione

Le deputate dell’Ars “Non votare la norma sulla rappresentanza di genere sarebbe un’abiura”
Sicilia by Italpress

Continua l’ondata di maltempo in Sicilia
Ultime Notizie

Lavoravano in nero in un ristorante e percepivano la Nasp
Caltanissetta

”Sua figlia ha provocato incidente”, coppia di anziani non cade nella truffa e chiama la polizia
Palermo

Aggredisce la compagna e ferisce il suocero, arrestato 25enne
banner italpress istituzionale banner italpress tv