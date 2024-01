Merendine “stupefacenti”, 1 arresto e sequestrati 13 kg di hashish nel Siracusano

SIRACUSA (ITALPRESS) – Operazione antidroga a Floridia, in provincia di Siracusa. I Carabinieri hanno arrestato un 44enne, incensurato, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, in un garage nella disponibilità dell’uomo, nel corso di una perquisizione, hanno trovato oltre 200 panetti di hashish, occultati con grande fantasia all’interno di confezioni perfettamente sigillate di […]