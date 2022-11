Miccichè “Il candidato alla Presidenza dell’Ars sarà indicato dalla maggioranza”

PALERMO (ITALPRESS) – “Continuo a percepire una costante preoccupazione circa la mia possibile rielezione a Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana. Così come tutti sanno, io sono una persona seria e 5 anni fa fui eletto su indicazione della maggioranza. Sono sicuro che anche questa volta sarà eletto il deputato indicato dalla nostra coalizione. Vorrei quindi rassicurare il Presidente della Regione: non sono necessarie dimissioni perchè io non sarò candidato alla Presidenza dell’Ars”. E’ quanto dichiara il Commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè.

foto ufficio stampa Ars

