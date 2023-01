Mostra a Cannes, Scarpinato “Nessuna anomalia sulle procedure d’appalto”

PALERMO (ITALPRESS) – “In conformità con quanto previsto dal codice degli appalti (art.63), gli uffici hanno proceduto mediante “procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, in forza del diritto di esclusività in ambito artistico ed organizzativo in capo alla società lussemburghese Absolute Blue, titolare in esclusiva del format “Woman and Cinema”, nonchè dell’organizzazione anche sotto il profilo logistico dell’evento al Festival Internazionale del Cinema di Cannes 2023. Per quanto riguarda le capacità tecniche e finanziarie della suddetta società affidataria sono state puntualmente verificate dalla stazione appaltante”. Lo dichiara l’Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo, Francesco Paolo Scarpinato, relativamente a quanto pubblicato dal quotidiano “La Sicilia”, poi ripreso anche da altre testate, circa l’affidamento senza gara alla società lussemburghese Absolute Blu per l’evento “Sicily, Woman and Cinema 2023” al prossimo Festival del Cinema di Cannes.

“Al riguardo si precisa che l’evento era già tra le iniziative programmate dal precedente Governo per il 2023, nell’ambito del Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020 approvato dal Comitato di Sorveglianza, secondo gli obiettivi apicali allora delineati e condivisi dalla Giunta regionale. Pertanto la Regione Siciliana non avrebbe potuto destinare ad altre finalità le somme impiegate per la realizzazione di tale progetto e per la sua presentazione presso ‘Casa Sicilià. Vista il sempre maggiore interesse dimostrato dalle case di produzione nei confronti della Sicilia e le conseguenti ricadute che ciò ha avuto in termini di incoming e flussi turistici, la Regione Siciliana ha deciso di potenziare l’industria del cinema passando da 3,4 milioni di euro di aiuti alle produzioni cinematografiche del 2021 a quasi 11 milioni di euro nel 2022, con i quali sono state cofinanziati ben 37 produzioni cinematografiche e audiovisive che hanno esaltato il patrimonio artistico, culturale, paesaggistico ed enogastronomico dell’Isola” prosegue la nota.

“Alla luce di questo, implementare il budget dell’iniziativa promossa a Cannes, unitamente agli spazi per la realizzazione di casa Sicilia e dei canali pubblicitari, significa accrescere ulteriormente la visibilità dell’Isola tra case cinematografiche e gli addetti al settore che peraltro avranno l’obbligo di avvalersi di maestranze tecniche e artistiche locali e di spendere in loco almeno il 150% del contributo ricevuto” conclude la nota.

foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).