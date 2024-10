PALERMO (ITALPRESS) – Tre generazioni diverse accomunate dalla passione della fotografia e dalla volontà di raccontare il mondo attraverso tale strumento: il fotografo palermitano Pucci Scafidi si racconta all’Italpress in vista dell’evento che, sabato 12 ottobre, lo vedrà impegnato per celebrare a Palermo i cent’anni dalla nascita dello studio fotografico di famiglia. In principio era […]