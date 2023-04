Nelle scuole di Palermo la campagna #IOPOSTOGIUSTO, per un corretto uso di internet

PALERMO (ITALPRESS) – Informare i ragazzi perchè usino Internet e i social media in modo più responsabile: è questo l’intento di #IOPOSTOGIUSTO, la serie di incontri formativi organizzati dal Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni internazionali dell’Università degli Studi di Palermo e dal Dipartimento “Palmigiano for Education” dello studio legale Palmigiano e Associati, dedicato alle attività divulgative, che coinvolge le scuole di Palermo e della provincia. I ragazzi formati su queste tematiche sono oltre mille.

Questa mattina l’iniziativa si è svolta con gli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale Politeama, con una giornata formativa per gli allievi delle prime medie e della quinta elementare. La fase pilota del progetto era stata avviata nel 2019 e aveva coinvolto studenti del Liceo Scientifico Galileo Galilei, del Liceo Classico Umberto I e dell’Istituto Ferrara di Palermo, con grande successo tra studenti e insegnanti. A causa della pandemia le iniziative si erano fermate ma, quest’anno, gli avvocati dello studio legale Palmigiano e Associati, su costante richiesta dei docenti, sono tornati in aula: il 25 novembre all’Istituto Ferrara di Palermo e il 20 dicembre all’Istituto di Istruzione Superiore Mursia di Carini.

“Assieme al professore Antonello Miranda – spiega l’avvocato Alessandro Palmigiano, managing partner di Palmigiano e Associati – ci sentiamo sempre si accogliere le richieste del mondo della scuola. Sono temi attuali, che ci interessano come professionisti, ma anche come genitori, e ci rendiamo conto che l’età media di accesso ai social media si va sempre più abbassando. Spesso – conclude il legale palermitano – i giovani non comprendono che i loro comportamenti sui social o nelle chat possono avere delle conseguenze nella vita reale, e solo una corretta informazione può aiutarli a condividere e postare consapevolmente”.

Oggi, a parlare dei rischi, della responsabilità civile e penale e dei diritti e doveri che gli utenti devono osservare su internet, gli avvocati Alessandro Palmigiano e Luca Panzarella e la dottoressa Rosa Guttuso.

foto ufficio stampa studio legale Palmigiano e Associati

(ITALPRESS).