Comitini, Giuseppe Grado nuovo assessore nella giunta Nigrelli

Un nuovo assessore nella giunta comunale di Comitini guidata dal sindaco Luigi Nigrelli. Si tratta di Giuseppe Grado che assumerà la delega alla: Cultura, Legalità, PNRR, Protezione Civile, Rapporti con le Associazioni e Lavori Pubblici. Subentra a Valeria Saldi che si è dimessa nei scorsi giorni per motivi personali.

“Giuseppe Grado è una persona che ha dimostrato, nel corso della sua carriera e del suo impegno civico, competenza, serietà e passione per il bene pubblico. La sua esperienza, unita a una visione concreta e lungimirante, rappresenta un valore aggiunto per la nostra squadra di governo. La presenza di Giuseppe Grado in Giunta ci permette di affrontare le sfide che ci attendono con maggiore forza e determinazione. Sono certo che saprà affrontare questo incarico con il senso del dovere e la trasparenza che lo contraddistinguono. A lui va il mio più sincero augurio di buon lavoro, e l’auspicio che il suo operato possa contribuire in modo significativo alla crescita e al benessere della nostra comunità”; ha dichiarato il primo cittadino a margine della nomina dell’assessore Grado.