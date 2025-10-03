dalla Regione
Nomine sanità. Iacolino confermato alla Pianificazione strategica, Firenze nuovo dg dell’Asp di Palermo
PALERMO (ITALPRESS) – La Giunta regionale, riunita a Palazzo d’Orléans, a Palermo, su proposta dell’assessore alla Salute, Daniela Faraoni, ha approvato due nomine nel settore della sanità regionale. Salvatore Iacolino è stato confermato nel ruolo di dirigente generale del dipartimento regionale per la Pianificazione strategica dell’assessorato della Salute. Ad Alberto Firenze, già direttore sanitario del […]
Redazione
0 commenti