Palermo, approvato il Piano triennale delle opere pubbliche e una variazione di bilancio

PALERMO (ITALPRESS) – “Ringrazio il Consiglio comunale per l’approvazione della nuova variazione di bilancio che libera risorse importanti, in particolare, per le attività sociali e del piano triennale delle opere pubbliche”. Lo ha detto il sindaco Roberto Lagalla. “Parte delle risorse verrà destinata alle realtà sportive della città e alla ricapitalizzazione della Rap. La società […]