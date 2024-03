PALERMO (ITALPRESS) – Il Consiglio comunale di Palermo ha approvato, con 27 voti favorevoli e 7 contrari, il Bilancio di previsione 2024-2026. Per il sindaco, Roberto Lagalla, “non è riduttivo affermare oggi che l’approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026 in Consiglio comunale sia da considerare un risultato storico per il Comune di Palermo che, da […]