Club Inner Wheel Agrigento, Patrizia Vitellaro Di Giovanni nuova presidente

in un clima di emozione e condivisione, si è svolta ad Agrigento l’attesa cerimonia del “Passaggio della Campana” del Club Inner Wheel Agrigento. Il momento clou dell’evento è stato il passaggio del collare tra la Presidente uscente Lea Provenzani Ceserani e la nuova Presidente Patrizia Vitellaro Di Giovanni, alla presenza di numerose socie e ospiti.

All’importante appuntamento hanno preso parte anche le Autorità Distrettuali dell’Inner Wheel, nonché rappresentanti di Rotary, Rotaract e Interact, a testimonianza del forte legame tra i diversi club service del territorio.

La serata è proseguita con una cena conviviale presso Villa George, occasione di festeggiamento, amicizia e confronto tra le socie e gli ospiti intervenuti.

Nel suo saluto conclusivo, l’ex Presidente Lea Ceserani ha rivolto parole di sincera gratitudine:«Carissime, eccoci alla fine di un fantastico biennio insieme. Il mio grazie affettuoso e sincero ad ognuna di voi, amiche socie, per la fiducia smisurata, per il sostegno e l’incoraggiamento. Il nostro club, che ha appena quattro anni, è oggi una realtà riconoscibile e stimata. Senza di voi tutto questo non sarebbe stato possibile. Un grazie di cuore a chi ha creduto nell’Inner Wheel e ci ha sostenute con entusiasmo. BUON INNER A TUTTE NOI ».Emozionate anche le parole della nuova Presidente Patrizia Di Giovanni, pronta ad affrontare con spirito di servizio il nuovo anno sociale:«Mie care, vivrò questo incarico con entusiasmo, equilibrio e spirito di servizio, con l’obiettivo di rafforzare ancora di più i rapporti di amicizia che ci uniscono. Semplicità, Armonia, Solidarietà e Dedizione saranno le mie linee guida. Grazie per la fiducia. Vi abbraccio tutte. Buon anno a noi!».