PALERMO (ITALPRESS) – Continua l’impegno del Gruppo FS per riqualificare le principali stazioni. Anche in Sicilia sono in corso una serie di interventi significativi, come per la storica stazione di Palermo Centrale, nella quale con un investimento di oltre 5 milioni di euro complessivi sono stati già realizzati spazi verdi e panchine, mentre continuano i […]