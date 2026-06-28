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Ritrovato il cadavere di una donna nelle acque della baia di Tonnarella nel Messinese

La vittima era ancora vestita

Pubblicato 55 minuti fa
Da Redazione

MESSINA (ITALPRESS) – Il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto nelle acque della baia di Tonnarella, nel comune di Furnari, in provincia di Messina. A dare l’allarme sono stati alcuni bagnanti. Sul posto sono intervenuti il 118, la Capitaneria di Porto e le forze dell’ordine. La vittima è stata trovata ancora vestita. Sono in corso gli accertamenti per identificarla e chiarire le cause del decesso.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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