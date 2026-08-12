Rifiuti abbandonati nel centro storico, Sodano: “Agrigento non è una discarica”

Ad Agrigento ancora ritardi nella raccolta dei rifiuti in diversi punti della città. Nel cuore del centro storico sono tante le mini discariche si sono venute a creare. In via San Girolamo è stato abbandonato anche un materasso e qualcuno ha scritto uno slogan “Siete porci”. L’Amministrazione comunale ha avviato la bonifica di 11 discariche abusive. “Stiamo lavorando perché entro fine giornata venga recuperato tutto. Bonificate a partire da oggi anche alcune discariche prodotte da sabotatori che ad oggi si sentono ancora liberi di distruggere la bellezza della nostra città. Abbiamo incrementato i controlli, è aumentato in maniera significativa il numero di sanzionati, ma chiediamo a tutta la comunità di essere vigile e di controllare la propria zona. Non accettiamo di vivere in una città vilipesa da alcuni stessi concittadini irrispettosi, Agrigento non è una discarica”, dichiara il sindaco di Agrigento, Michele Sodano.

Le operazioni di bonifica dovranno essere svolte entro la data del 14 agosto 2026 per gli interventi con “priorità alta” in Via Neve (ex salita Cognata), Piano Sanzo, Via San Girolamo (vicino panificio/Portale Chiesa), Vicolo Bombace; Via Gallo/Via Boccerie, Via Giambertoni; Via Gioeni, Via Belguardo e Piazza Ugo La Malfa (in prossimità dell’area in cui viene allestita isola ecologica mobile); entro la data del 19 agosto 2026 per gli interventi con “priorità media” in Via Alletto, Via Barone, Via Fosse (trav via delle Mura vicino parrucchiere), Via Via Universo (con particolare attenzione all’area della Pompa di sollevamento Aica, Via Maddalusa Alta, Parcheggio di Maddalusa (vicino ex stabilimento Burgio).

Non solo rifiuti, in città continua a mancare l’acqua; turni che saltano, rotture continue alla rete idrica, e cittadini esasperati. “Sull’acqua, dice il sindaco Sodano, la situazione è inaccettabile. Perdite in tutta la città mentre intere abitazioni e attività commerciali restano senz’acqua. Stiamo incalzando AICA su ogni criticità. L’acqua non può scorrere per strada mentre manca nelle case”, ha detto.

In queste ore si è aggiunto anche il problema alla rete elettrica a San Leone; “Mi faccio portavoce dei residenti che denunciano continui cali di tensione e interruzioni di corrente e che oggi hanno presentato un esposto. Una situazione non più sostenibile, soprattutto d’estate. La rete deve essere rimodernata e adeguata alle nuove esigenze del nostro borgo marinaro, per questo chiederemo ufficialmente a E-Distribuzione interventi concreti per aumentare la capacità e garantire finalmente un servizio stabile”, ha continuato il sindaco Sodano che sottolinea: “Acqua, luce, rifiuti, inciviltà, sono i servizi essenziali, gestiti da soggetti esterni all’amministrazione comunale, ma quando non funzionano il problema è degli agrigentini e quindi è anche il mio”.