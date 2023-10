MONZA (ITALPRESS) – “Forza Italia deve trasformarsi da partito leaderistico a pluralistico. E in questa logica, non posso che dare il benvenuto all’amica Letizia Moratti. Abbiamo il dovere di riunire figure, autorevoli e non, che si riconoscono nei valori del Ppe. Perchè continuare ad essere divisi? Il presidente Berlusconi, con la sua discesa in campo, […]