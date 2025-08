L’Akragas riparte dalla Promozione, il presidente La Porta: “Vogliamo tornare nel calcio che conta”

È ufficialmente partita la stagione sportiva della nuova Akragas. Nel pomeriggio di ieri, lunedì 4 agosto, la squadra si è ritrovata allo stadio Esseneto per il primo raduno in vista del prossimo campionato di Promozione. Sugli spalti, presenti i primi tifosi biancazzurri, che hanno voluto far sentire il proprio calore alla squadra, salutandola con applausi e incoraggiamenti. Un clima positivo che testimonia la voglia della città di tornare a sognare.

A prendere la parola è stato il presidente Salvo La Porta, che ha fissato chiaramente gli obiettivi del nuovo corso: “Riportiamo la gente allo stadio, non ci nascondiamo dietro un dito. Vogliamo vincere e tornare nel calcio che conta. Immaginiamo uno stadio pieno e la gente che ci dà forza e sostegno con grande entusiasmo.”

Nel corso del raduno, i calciatori hanno avuto modo di conoscere lo staff tecnico, guidato da Sebi Catania, affiancato da: Dino De Rosa, vice allenatore, Francesco Nobile, Calogero Trupia, preparatore dei portieri, Sebastian Russo, match analyst e preparatore atletico, Ciccio Nobile, collaboratore tecnico. Presenti anche i componenti dello staff dirigenziale: Giancarlo Rosato, direttore generale, Tino Longo, direttore sportivo, Maurizio Capraro, team manager, Salvatore Falzone, tesoriere, Omar Gianpaolo Mohamed Ahmed, responsabile affari legali, Dott. Salvatore Bottone, medico sociale.

A partire da questo pomeriggio prenderà il via la preparazione atletica, con una serie di sedute giornaliere previste all’Esseneto e diverse amichevoli in programma. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra competitiva, pronta ad affrontare con determinazione un campionato difficile ma ricco di stimoli. L’Akragas riparte da basi solide, con una dirigenza motivata e il sostegno di una città che ha voglia di tornare protagonista.