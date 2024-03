PALERMO (ITALPRESS) – Inaugurato a Palermo il nuovo IT Hub di Sisal che si inserisce nella strategia di investimenti, competenze e talenti digitali che l’azienda sta portando avanti sia in Italia che all’estero per incrementare ulteriormente l’utilizzo delle nuove tecnologie all’interno dell’azienda a supporto del piano di crescita di lungo periodo. E’ quanto si legge […]