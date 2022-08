Tajani “Forza Italia ha diritto di prelazione sui candidati in Sicilia, ma ci confronteremo”

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando, Forza Italia è in grado di presentare candidati di altissimo livello, tra questi Stefania Prestigiacomo, poi andremo al tavolo. In Sicilia siamo la forza più consistente e riteniamo di avere il diritto di prelazione. Noi siamo una forza pragmatica, vogliamo vincere e siamo certi di avere candidati in grado di farlo. Noi daremo il nostro contributo di qualità, ma ci confronteremo con spirito collaborativo”. Così il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, nel corso della presentazione del simbolo del partito a Roma.

