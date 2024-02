PALERMO (ITALPRESS) – L’Università degli Studi di Palermo e il Palermo FC hanno siglato una convenzione per la realizzazione di progetti sinergici e trasversali in ambito sportivo, culturale, scientifico e didattico. Un accordo che sancisce l’unione di intenti tra l’Ateneo e il club, già in atto con la collaborazione sul Master in management dello sport […]