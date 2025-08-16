Apertura

Perde controllo moto e sbatte testa, morto 19enne

Violento l'impatto sul selciato, inutili i soccorsi del 118. Indagano i carabinieri.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un ragazzo di 19 anni è morto in un incidente stradale sulla provinciale 95 tra Priolo e Melilli, nel Siracusano.

Secondo una prima ricostruzione il giovane, che si trovava a bordo di una motocicletta, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto sbattendo la testa contro un masso. Violento l’impatto sul selciato. Inutili i soccorsi del 118. Indagano i carabinieri.

In aggiornamento

Leggi anche

