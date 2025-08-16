Picchia coetaneo e lo manda in ospedale, denunciato minorenne 

Un minore è stato denunciato a San Pietro Clarenza (Catania) dai carabinieri per lesioni personali. Secondo gli investigatori dell’Arma sarebbe stato lui ad aggredire un coetaneo che si trovava su una panchina, nei pressi del Municipio, insieme ad altri ragazzi.

Il giovane, infatti, si sarebbe avvicinato alla vittima e, senza un apparente motivo, avrebbe sferrato un calcio al piede del coetaneo che, a quel punto, si è alzato per difendersi, venendo scaraventato a terra. L’aggressore avrebbe continuato a colpirlo, facendogli battere più volte la testa a terra e continuando a colpirlo con calci a entrambe le gambe, prima di allontanarsi.

Accompagnato al pronto soccorso dalla madre arrivata nel frattempo, il giovane è stato dimesso con una prognosi di oltre 20 giorni. Le indagini, immediatamente avviate, hanno consentito, nel giro di poche ore, di risalire all’identità dell’aggressore, che è stato denunciato.