Club Inner Wheel, Ferragosto di solidarietà

Ieri mattina, giorno di Ferragosto, il Club Inner Wheel di Agrigento, ha fatto visita agli anziani del residence Belvedere della terza età di Villaggio Mosè, in amicizia, e con alcune volontarie, tutte accomunate da ideali di servizio e solidarietà nei confronti del prossimo. Con grande commozione e tenerezza, è stata piacevolmente allietata una mattinata di sole, agli anziani, donando amore, affetto, sorrisi, abbracci e buon cibo, già preparato, appositamente, con cura, nel forno a legna della nostra presidente Patrizia Vitellaro Di Giovanni.

Rispetto, amicizia, condivisione e buon esempio, calore umano, sorrisi, abbracci, tanto dialogo e prelibatezze della tradizionale cucina siciliana, hanno contribuito ad allietare la giornata ai nostri anziani del residence. Nella certezza che sarebbe stata una visita gradita, con semplicità, armonia e dedizione è stata vissuta una straordinaria esperienza di servizio alla nostra comunità. Molto gradita la donazione, a ciascuno di loro, della pubblicazione illustrata della Valle dei Templi, scritta da Giuseppe Di Giovanni.

