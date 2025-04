Università di Palermo, al via Water4Future “Per l’acqua di domani”

PALERMO (ITALPRESS) – Un’iniziativa per raccogliere la sfida lanciata dall’Europa sul tema dell’acqua e promuovere soluzioni innovative e sostenibili: all‘Università di Palermo ha preso il via il simposio Water4Future, articolato in due giorni e finalizzato a presentare nel dettaglio da un lato la direttiva europea sulla depurazione delle acque, dall’altro i risultati raggiunti nell’ambito dei […]