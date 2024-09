MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) (ITALPRESS) – Sono trascorsi 20 anni dalla misteriosa scomparsa di Denise Pipitone, avvenuta a Mazara del Vallo il primo settembre 2004. Aveva solamente quattro anni.Stava giocando, intorno a mezzogiorno, davanti casa, in via Domenico La Bruna, angolo Via Castagnola. Si trovava con la nonna, quando è uscita dal garage-cucina per rincorre […]