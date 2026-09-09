Al via in nuovo anno scolastico, il messaggio del Direttore generale USR Sicilia Filippo Serra agli studenti

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Filippo Serra, rivolge il proprio saluto alle studentesse e agli studenti, alle loro famiglie, alle Dirigenti e ai Dirigenti Scolastici, alle docenti e ai docenti, ai DSGA, al personale amministrativo, tecnico e ausiliario e a tutto il personale dell’Ufficio Scolastico Regionale e degli Ambiti territoriali.

“L’avvio di un nuovo anno scolastico rappresenta sempre un momento importante per l’intera comunità educante: un nuovo inizio fatto di attese, responsabilità e opportunità di crescita”, sottolinea il Direttore generale.

Al centro del messaggio di Filippo Serra ci sono soprattutto le studentesse e gli studenti e il valore della scuola come luogo nel quale, accanto all’apprendimento, si costruiscono identità, consapevolezza e futuro: “Gli anni della scuola sono una fase preziosa e delicata della vita – afferma Serra – nella quale si cresce, si scoprono i propri talenti e si impara anche attraverso gli errori, le difficoltà, i successi e le inevitabili battute d’arresto. Non tutti i giorni saranno uguali e non ogni cammino sarà lineare: ciò che conta è continuare a cercare la propria strada, con fiducia e con la consapevolezza che ogni esperienza, anche quella più faticosa, può diventare occasione di crescita”.

Un percorso nel quale la scuola è chiamata a svolgere un ruolo fondamentale, offrendo a ragazze e ragazzi non soltanto conoscenze e competenze, ma anche ascolto, sostegno e accompagnamento. “Sappiate di poter trovare nella vostra scuola adulti pronti ad ascoltarvi, a sostenervi e ad accompagnarvi. A ciascuno di voi rivolgo il mio incoraggiamento e la mia vicinanza, perché possiate vivere questo anno con passione, coraggio e desiderio di sapere”, è l’augurio del Direttore generale.

Nel messaggio trova spazio anche il ruolo delle famiglie, chiamate a condividere con la scuola la responsabilità educativa: “L’alleanza tra scuola e famiglia è una risorsa essenziale per accompagnare ogni studentessa e ogni studente nel proprio percorso personale, soprattutto nei momenti di maggiore complessità”, evidenzia Serra, richiamando la necessità di costruire rapporti fondati sul dialogo, sulla fiducia e sulla corresponsabilità educativa.

Il Direttore generale sottolinea inoltre il valore e la ricchezza della scuola siciliana, che “continua a dimostrare di saper interpretare i cambiamenti, promuovere l’innovazione e valorizzare i talenti”. Le numerose esperienze sviluppate quotidianamente nelle istituzioni scolastiche dell’Isola testimoniano, infatti, una comunità professionale e educativa attiva, competente e capace di guardare al futuro.

“L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – conclude Filippo Serra – continuerà a essere al fianco delle comunità scolastiche, sostenendone il lavoro e continuando a fare squadra per una collaborazione sempre più sinergica e proficua che non lasci indietro nessuno”.

A tutte le istituzioni scolastiche siciliane il Direttore generale rivolge l’augurio di un anno sereno e proficuo, in cui ciascuno possa trovare nella scuola un ambiente accogliente, inclusivo e stimolante, capace di riconoscere il valore di ogni persona e di offrire le migliori opportunità per esprimere le proprie potenzialità.