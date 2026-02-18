In casa droga e 65 mila euro, arrestato un 40enne e denunciata la figlia minorenne  

I Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno arrestato un 40enne, pregiudicato del posto, e denunciato la figlia minorenne, entrambi ritenuti responsabili di“detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”.

Al riguardo, i militari dell’Arma nella mattinata, hanno raggiunto una traversa di via Treviso, e si sono avvicinati all’abitazione di proprietà dell’uomo, sospettato di aver iniziato un’attività di spaccio in casa sua.

Non avendo ricevuto risposta ai vari campanelli e citofoni sono riusciti comunque ad avere accesso alla palazzina interamente di proprietà del 40enne.

Entrando all’interno dell’appartamento al primo piano la cui porta di ingresso era aperta, ad un certo punto, i Carabinieri hanno visto scendere di corsa per le scale una giovanissima, visibilmente agitata che, identificata quale figlia minorenne dell’uomo, aveva in una mano una dose già confezionata di crack.

Poco dopo hanno visto arrivare il 40enne che, proveniente da un’altra sua abitazione ubicata nella stessa strada, appresi i motivi della presenza dei Carabinieri, non ha inteso consegnare agli investigatori nulla di illegale eventualmente in suo possesso.

Le attività di ricerca hanno permesso di recuperare, nel terrazzo dell’immobile, una busta con 6 dosi di cocaina ed una di crack. Nel corpo scala del secondo piano, invece, nascosta tra scatoli di vestiti ed oggetti di casa, è stata trovata una pochette contenente una consistente somma di denaro in banconote di vario taglio e dei bigliettini con sopra annotati i conteggi dei guadagni giornalieri.

Ed ancora, in diversi punti dell’immobile sono state trovate altre somme di denaro suddivise in diversi tagli ed accompagnate da bigliettini recanti somme di denaro e conteggi nonché riferimenti a guadagni giornalieri. Questo denaro, sommato a quello trovato in precedenza, è stato conteggiato per un importo complessivo di circa 65.000 euro

Lo stupefacente ed il denaro, considerato incasso dell’attività di spaccio, sono stati sequestrati dai militari dell’Arma. Il 40enne è stato arrestato dai militari dell’Arma e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, ha convalidato il provvedimento, mentre, la minore è stata deferita all’Autorità Giudiziaria competente.