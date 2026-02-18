Ruba in un supermercato e coinvolge la figlia minorenne, denunciata 41enne

Nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati sul territorio si inserisce l’intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania, che, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, e, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, hanno denunciato una 41enne, per “furto aggravato”

Al riguardo, i militari dell’Arma, intervenuti nel primo pomeriggio in sinergia con al Centrale Operativa, hanno raggiunto la zona viale Africa dove era stato segnalato, al 112 Numero Unico di Emergenza, un furto in atto presso un supermercato.

Proprio nei momenti in cui la pattuglia è arrivata all’esterno del negozio, gli operanti hanno visto una donna ed una bambina che già si stavano allontanavano in tutta fretta con l’intento di far perdere le proprie tracce.

Bloccate in sicurezza dai Carabinieri, madre e figlia, sono state identificate e riportate all’interno del supermercato dove la 41enne ha spontaneamente consegnato la refurtiva: ben 24 flaconi di prodotti per l’igiene personale e per la casa.

Il responsabile del supermercato ha raccontato ai Carabinieri che i movimenti sospetti della donna erano stati attenzionati, dagli addetti alla vigilanza, in modalità live tramite le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dell’attività commerciale. Attraverso i monitor la donna è stata vista aggirarsi tra gli scaffali, prelevare la merce e nasconderla all’interno di una borsa e anche all’interno del giubbotto della figlia, per poi oltrepassare la barriera delle casse ed uscire. La merce, del valore complessivo di un centinaio di euro, è stata restituita al direttore del supermercato.