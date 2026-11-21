I biancazzurri cercano il ritorno alla vittoria contro la prima della classe. Il tecnico: «Squadra completa e molto pericolosa nelle ripartenze». Miraglia: «Non ci sentiamo inferiori a nessuno. Rappresentiamo una grande città e una grande storia».

Una capolista da rispettare, ma senza timori reverenziali. L’Akragas si prepara alla sfida di domenica all’Esseneto contro il Montelepre con la consapevolezza di trovarsi davanti una delle formazioni più in forma del campionato, ma anche con una grande voglia di tornare alla vittoria.

Alla vigilia della partita hanno parlato in conferenza stampa mister Fabrizio Cammarata e Mauro Miraglia. Il momento dei biancazzurri è delicato soprattutto sul piano dei risultati, ma dalla sala stampa arriva un messaggio chiaro: la squadra crede nel lavoro svolto e vuole provare a cambiare passo proprio contro la prima della classe.

«Il Montelepre è primo con merito – spiega Cammarata –. Ho visto diverse loro partite e stanno facendo veramente bene. Sappiamo che sarà difficile, come lo sono tutte le gare, ma sono sicuro che i miei ragazzi faranno tutto il possibile per portare a casa la vittoria».

Cammarata: «Attenzione alle loro ripartenze»

Il tecnico akragantino individua soprattutto nelle transizioni uno dei principali pericoli della formazione palermitana.

«È una squadra completa e compatta in tutti i reparti, gioca anche un buon calcio. Ma soprattutto nelle transizioni e nelle ripartenze è molto pericolosa. Davanti hanno giocatori bravi e dovremo prestare grande attenzione. Ci stiamo preparando anche per questo».

L’Akragas, nelle ultime uscite, è riuscita spesso a costruire occasioni senza però trasformarle in gol. Un limite sul quale Cammarata insiste da settimane e che contro la capolista potrebbe diventare determinante.

«La squadra sta bene, sa che ci manca la vittoria e che questa è una partita importante. Dobbiamo migliorare nella concretezza. Anche domenica scorsa a Cammarata avevamo disputato una buona gara: dobbiamo continuare su quella strada e sperare che, anche avendo una sola occasione, si riesca a buttarla dentro».

La gara contro il Kamarat, va ricordato, non è ancora conclusa: restano da disputare gli ultimi sette minuti del match sospeso sul risultato di 0-0 e si attende di conoscere la data fissata per il completamento.

«Ogni partita deve essere una finale»

La classifica impone comunque all’Akragas di provare ad accelerare. La zona playoff dista sei punti, ma Cammarata non vuole fare calcoli.

«Dobbiamo pensare partita per partita. Ogni gara per noi deve essere una finale. Non serve guardare troppo avanti: dobbiamo concentrarci sull’impegno che abbiamo davanti e soltanto così potremo capire dove possiamo arrivare».

Un ruolo importante potrà giocarlo l’Esseneto. Il tecnico si aspetta una risposta forte del pubblico proprio in un momento nel quale i risultati stanno tardando ad arrivare.

«Giocare in casa davanti ai nostri tifosi rappresenta sempre qualcosa in più. Dal primo al novantesimo ci aiutano e sostengono i ragazzi. Sono sicuro che, a maggior ragione in questo momento, ci staranno ancora più vicini. È proprio nelle difficoltà che si vede l’attaccamento alla maglia. Un pubblico come il nostro può darci una grossa mano».

Miraglia: «Rappresentiamo una grande città e una grande storia»

Parole di fiducia arrivano anche da Mauro Miraglia, che fotografa così il clima nello spogliatoio.

«I risultati ultimamente non ci stanno accompagnando e chiaramente non siamo contenti. Però siamo tranquilli e sereni perché sappiamo di essere un gruppo che lavora ogni giorno per vincere e raggiungere i propri obiettivi. Sappiamo che possiamo ribaltare questa situazione».

Affrontare la prima in classifica, secondo Miraglia, non aggiunge pressione.

«La nostra pressione deriva dal fatto di rappresentare l’Akragas. Dal primo giorno sappiamo cosa significa: rappresentiamo una grande città e una grande storia. Il Montelepre è primo perché gioca bene a calcio e lo abbiamo studiato, ma non ci sentiamo inferiori a nessuno. Siamo fiduciosi e carichi».

Secondo il centrocampista, alle prestazioni dell’Akragas è mancato anche quel pizzico di buona sorte necessario per trasformare le occasioni create in punti.

«Nel calcio non esiste una ricetta. Credo che ci sia mancato anche un po’ di fortuna, perché le occasioni le creiamo. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo e sono convinto che i risultati arriveranno».

«All’Esseneto ci fanno sentire calciatori veri»

Miraglia riserva infine parole importanti alla tifoseria biancazzurra, presente anche domenica scorsa a Cammarata e vicina alla squadra nonostante il periodo senza vittorie.

«Per la nostra gente possiamo avere soltanto parole di ringraziamento. Siamo una squadra che oggi gioca in Eccellenza, ma loro riescono a farci sentire come se giocassimo in Serie C o in Serie B. Quando giochiamo qui ad Agrigento ci fanno sentire calciatori veri. È come avere un uomo in più».

E domenica servirà ancora una volta quella spinta.

«I tifosi vogliono i risultati esattamente come li vogliamo noi. Quando le cose non vanno bene sono dispiaciuti, ma il loro sostegno non manca mai. Ci aspettiamo una partita combattuta e difficile. Noi cercheremo, come sempre, di essere protagonisti, avere il pallone e soprattutto trovare quei gol che nelle ultime partite sono mancati».

Contro la capolista serviranno attenzione, concretezza e pazienza. Ma l’Akragas vuole provarci, affidandosi anche a quell’Esseneto che nei momenti più complicati può diventare una delle armi in più dei biancazzurri.