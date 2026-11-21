Ogni autunno la storia si ripete, con la puntualità amara delle cose che sembrano non cambiare mai. Le classifiche nazionali sulla qualità della vita arrivano a misurare la distanza tra le due Italie e, puntualmente, la provincia di Agrigento si ritrova a guardare il resto del Paese dal basso verso l’alto. L’ultima indagine firmata da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, relativa al 2026, colloca il territorio agrigentino al centotreesimo posto su centosette province italiane. È esattamente lo stesso piazzamento dell’anno scorso: una fotografia immobile che racconta una terra sospesa tra la bellezza straordinaria del suo patrimonio e i disagi quotidiani con cui devono fare i conti i suoi cittadini.

A guardare dentro i numeri dell’ultima rilevazione emerge una provincia spaccata a metà. Da una parte c’è il nodo irrisolto dell’economia, che continua a trascinare verso il basso ogni velleità di riscatto. Nella voce dedicata ad affari e lavoro, Agrigento indossa addirittura la maglia nera d’Italia, ultima assoluta al centosettesimo posto, schiacciata da una cronica debolezza imprenditoriale e da tassi di occupazione che restano lontani dagli standard europei. Poco più su, al centoquarto gradino, si ferma l’indicatore su reddito e ricchezza, a conferma di un potere d’acquisto fragile. Anche i servizi essenziali continuano a soffrire: la sanità si arena al centotreesimo posto, l’istruzione e la formazione al novantasettesimo. E fa riflettere, forse più di ogni altro dato, il centesimo posto nella categoria dedicata a turismo, intrattenimento e cultura.

In questo quadro a tinte fosche spicca però un dato che ribalta molti luoghi comuni: sul fronte della sicurezza e dei reati, Agrigento compie un balzo in avanti fino al diciannovesimo posto nazionale, risalendo dal settantaduesimo dell’edizione precedente. È il segnale di una provincia dove la microcriminalità incide molto meno che nei grandi centri urbani del Centro-Nord e dove la tenuta delle relazioni familiari e comunitarie garantisce ancora un livello dignitoso di coesione sociale, piazzando il territorio a metà classifica, al cinquantacinquesimo posto, nella sicurezza sociale.

Ma basta allargare lo sguardo oltre il singolo anno per capire che il centotreesimo posto di oggi non è un incidente di percorso. Se si riavvolge il nastro degli ultimi vent’anni, incrociando i dati di ItaliaOggi con le storiche rilevazioni de Il Sole 24 Ore, il verdetto diventa implacabile: dal 2006 a oggi ad Agrigento non c’è stato alcun miglioramento strutturale, ma soltanto un lungo galleggiamento nei bassifondi della graduatoria nazionale. Nel 2007 e nel 2009 Il Sole 24 Ore assegnava alla provincia l’ultimo posto assoluto in Italia. Un piccolo sussulto nel 2010 l’aveva riportata al novantottesimo gradino, prima di un nuovo crollo nel 2014, ancora una volta fanalino di coda del Paese. Nemmeno l’ultimo decennio ha invertito la rotta: nel 2020 Agrigento era terzultima al centocinquesimo posto, davanti soltanto a Crotone e Foggia, e le timide oscillazioni registrate tra il 2023 e il 2025 (tra il novantaquattresimo e il novantacinquesimo posto nelle rilevazioni del quotidiano economico milanese) non hanno mai scalfito la sostanza di un territorio inchiodato nell’ultimo decile della classifica italiana.

A rendere ancora più amara la lettura delle statistiche è la distanza tra i numeri sulla carta e la vita reale di chi abita il territorio, alle prese con difficoltà quotidiane che si sommano l’una all’altra. Oltre alle storiche carenze infrastrutturali e ai disagi legati all’approvvigionamento idrico, negli ultimi anni la città ha dovuto fare i conti con una gestione dei rifiuti segnata da scelte discutibili che, nei fatti, hanno finito per rendere le strade e i quartieri più sporchi. A pesare è anche una macchina amministrativa in forte affanno, rallentata da una cronica carenza di personale negli uffici del Comune che rende più complicato garantire manutenzione, controlli e risposte rapide ai bisogni della collettività.

Il malessere si tocca con mano passeggiando in centro o guardando a come viene vissuto il patrimonio monumentale. Nonostante la vetrina dell’anno da Capitale Italiana della Cultura, il turismo resta in gran parte prigioniero di una logica mordi e fuggi, quasi interamente relegato alla visita della Valle dei Templi senza riuscire a trattenere i visitatori né a generare ricadute reali sul tessuto urbano. Il risultato è sotto gli occhi di tutti lungo la via Atenea, un tempo salotto buono della città e oggi segnata da troppe vetrine chiuse e saracinesche abbassate, simbolo di un commercio cittadino in profonda crisi. Sul fronte sanitario, poi, la quotidianità dei cittadini si scontra con le interminabili liste d’attesa in ospedale, che costringono spesso chi può a rivolgersi al privato o a spostarsi fuori provincia anche per esami e visite di routine.

A certificare questo declino lento ma inesorabile sono infine i numeri dello spopolamento, che fotografano una città sempre più vuota e più anziana. Secondo le rilevazioni Istat aggiornate al 1° gennaio 2026, il Comune di Agrigento conta ormai 55.118 residenti, con un calo costante di centinaia di abitanti ogni anno che ha eroso una popolazione che solo un decennio fa sfiorava i sessantamila cittadini. A preoccupare non è soltanto il saldo negativo complessivo, ma lo squilibrio generazionale che si nasconde dietro le cifre: gli over 65 hanno raggiunto quota 14.007, pari a oltre un quarto dell’intera popolazione cittadina (il 25,4%), mentre i giovanissimi sotto i 15 anni si fermano appena a 6.346 unità, l’11,5% del totale. In altre parole, ad Agrigento ci sono più del doppio di pensionati e anziani rispetto ai ragazzi. Tra i giovani costretti a partire per studiare o cercare un lavoro stabile e le coppie che, in un contesto privo di certezze economiche e servizi adeguati, rinunciano a mettere al mondo dei figli, con un tasso di natalità crollato al 6,6 per mille, la città sta perdendo il suo motore vitale.

Vent’anni di classifiche e la cronaca degli ultimi tempi consegnano dunque una conclusione difficile da aggirare: le prospettive per il futuro prossimo non sembrano migliori. Finché continueranno a mancare risposte concrete su servizi primari, decoro urbano, efficienza della macchina comunale, sanità, politiche per la famiglia e rilancio economico del centro storico, la qualità della vita ad Agrigento resterà ostaggio degli stessi ritardi di sempre, trasformando ogni piccola risalita statistica in una semplice illusione dentro una lunga attesa di cambiamento.