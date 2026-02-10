Sicilia

Diego Bivona è il nuovo presidente di Confindustria Sicilia

Bivona, laureato in chimica, imprenditore nel settore della sanità privata, succede a Gaetano Vecchio al termine del suo mandato

Pubblicato 5 minuti fa
Da Redazione

Diego Bivona è il nuovo presidente di Confindustria Sicilia. La nomina è stata espressa all’unanimità dal consiglio di presidenza. Bivona, laureato in chimica, imprenditore nel settore della sanità privata, succede a Gaetano Vecchio al termine del suo mandato. All’interno del sistema Confindustria, Bivona ha ricoperto numerosi incarichi apicali, tra cui la presidenza di Confindustria Siracusa e la vicepresidenza di Confindustria Sicilia.

“La Sicilia attraversa una fase strategica – ha affermato Bivona – la nostra regione è chiamata a svolgere un ruolo centrale nella transizione energetica, l’Isola ha tutte le caratteristiche per acquisire un ruolo di sovranità strategica e diventare l’hub energetico del Mediterraneo. In tale contesto – ha concluso il neo presidente di Confindustria Sicilia – per affrontare le nuove sfide, assume sempre maggiore rilevanza il tema del capitale umano, con particolare attenzione alle competenze adeguatamente qualificate”.

