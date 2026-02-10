Burgio, esplode bombola in un’abitazione: padre e figlio gravemente feriti

Paura questa mattina in un’abitazione, dove è scoppiata una bombola provocando il ferimento di due persone. Si tratta padre e figlio, di 50 e 80 anni, con gravi ustioni, sono stati trasferiti in elisoccorso presso una struttura specializzata. Il fatto è successo a Burgio in Via Nazionale. Sul luogo lanciato l’allarme sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo l’area in sicurezza.